Ville de Dakar/ Dépenses de festivités de fin d'année: SOS consommateurs invite Barthélémy Dias à revoir sa copie

Dans une déclaration rendue publique, SOS consommateurs a tenu à rappeler au maire de Dakar, Barthélémy Dias, les urgences, en dépit de la période de fin d'année.



" Monsieur le maire, vous êtes en train de décorer Dakar pour la rendre aussi jolie et éclairée que Paris, Londres et Rio de Janeiro, alors que Dakar baigne dans les ordures et les nuisances de toutes sortes. N'oubliez pas que Dakar est la capitale d'un Pays Pauvre Très Endetté( PPTE)".



S'adressant toujours au maire de Dakar, SOS consommateurs de poursuivre " Vous n'avez certainement pas oublié qu'en fin d'année 2012, plus d'un milliard cinq cent millions de Francs étaient partis en fumée( feux d'artifices et autres festivités) alors que des milliers de malades souffrent de graves pathologies sans aucun espoir de prise en charge. SOS consommateurs avait, pour l'année 2013, alerté le maire Khakifa Sall qui avait décidé, avec son Conseil municipal, d'annuler les dépenses de festivités de fin d'année auxquelles il nous avait habitué".



SOS consommateurs de demander à Barthélémy Dias de " limiter les dégâts" et de mettre " les fonds encore disponibles, dans les centres de santé et les hôpitaux... pour la prise en charge des dépenses de soins des malades indigents....".