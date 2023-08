Ville de Dakar: BBY intègre le nouveau bureau municipal

Taxawu et Benno Bokk Yakaar semblent enterrer la hache de guerre déterrée lors des élections municipales et départementales de janvier 2022. Le maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias vient de serrer la main du ministre Seydou GUEYE, membre du bureau municipal de la ville de Dakar. Il devient ainsi le 10e adjoint au maire derrière Khady Sylla du Parti de la Modernité /Yakaaru Rewmi (de Habib Sy).



Contrairement aux élections locales, les Pro Khalifa et Pro Macky ont montré un « rapprochement » contrairement à leur allié d’antan, « Pastef ».