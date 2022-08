Victoire de Benno à Kaffrine : Abdoulaye S. Sow livre la recette de ses succès dans le Ndoucoumane

Aux dernières élections locales comme celles du 31 juillet dernier, bouclées avec l’annonce des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, le ministre Abdoulaye Saydou Sow s’empare de la majorité de l’électorat à Kaffrine. Au moment où dans la plupart des localités, des responsables de la majorité présidentielle ont perdu leurs bases, le maire de Kaffrine sauve les meubles dans sa localité. Mais ses succès électoraux ne sont pas tombés du ciel.

Pour le ministre de l’Habitat, c’est le fruit d’un travail acharné aux côtés des populations du Ndoucoumane. Même distant de sa base, la victoire est toujours entre les mains de Benno.





« Je me déplace chaque week-end à Kaffrine. Mieux, nous avons une équipe qui travaille tous les jours. Nous avons une permanence fonctionnelle et nous sommes aussi solidaires. À Kaffrine, le Benno est un et indivisible », informe le maire de Kaffrine qui a détrôné le socialiste envers lequel il manifeste sa reconnaissance pour la victoire de Benno Bokk Yakaar. « Vilane, que nous soyons là ou pas, il est sur le terrain et quand nous sommes là, nous complétons les choses avec les autres partis alliés, chacun avec son poids. Nous sommes un bloc homogène et les réalisations du Président sont visibles à Kaffrine », a rappelé le ministre au journal l’Observateur avec qui il a tenu un entretien au cours duquel, il s’est réjoui des réalisations du président Macky Sall dans le Ndoucoumane. « Nous avons une université, les premiers mètres de goudron à l’intérieur du département de Kaffrine, la route Kaffrine-Nganda de 35 km qui sera élargie jusqu’à Gamagadio, le lycée d’excellence qu’il a annoncé et qui est en construction, la sphère administrative, le Promoville qui va moderniser la ville...