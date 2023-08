Victime d’un AVC, Wahid Bouzidi le célèbre humoriste Franco-algérien décède

Après avoir été hospitalisé d’urgence ce mercredi suite à un AVC, Wahid Bouzidi est finalement décédé. Humoriste et figure du Jamel Comedy Club, le franco-algérien est mort à l'âge de 45 ans. Wahid Bouzidi avait déjà été victime de deux AVC par le passé.



Wahid jouait depuis début janvier son one-man show « Wahid… il se relève… » dont la dernière représentation avait eu lieu le 30 juin au République, à Paris



Très connu dans le milieu cinématographique, Wahid Bouzidi a fait ses beaux jours dans des films comme Case départ, Encore Heureux avec Sandrine Kiberlain, Neuilly sa mère, sa mère et Nicky Larson et le parfum de Cupidon...