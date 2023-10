Vente aux enchères des Bijoux et décorations militaires du Président Senghor: Suspension de la vente pour permettre des négociations directes avec le Sénégal

La vente aux enchères des Bijoux et décorations militaires ayant appartenu à l'ancien Président Léopold Sédar Senghor, a été finalement suspendue, le temps de négocier avec le Sénégal.



Ladite vente devait avoir lieu ce samedi 21 octobre 2023 à Caen, mais finalement sa suspension a été annoncée pour permettre au Sénégal d'acquérir tous ces lots.



Selon Solène Lainé, commissaire-priseur associée à l’hôtel des ventes de Caen, " nous avons été contactés par l’ambassadeur du Sénégal en France et le ministère des Affaires étrangères français pour nous présenter la demande de médiation de l’Etat sénégalais autour des lots issus de la succession de Léopold Sédar Senghor et de son épouse », a-t-elle expliqué à l’AFP. Avant d'ajouter " L’Etat sénégalais souhaite acquérir la totalité du fonds Senghor », qui appartient à une particulière et n’a rien à voir avec le fonds légué à la mairie de Verson (Calvados)".



Pour rappel, le Sénégal s'était engagé à acquérir les lots mis aux enchères en France pour « préserver la mémoire et le patrimoine » de son ex-président (1960 à 1980). Et il s'agit de 200 lots qui sont principalement des « bijoux et décorations militaires de Léopold Sédar Senghor » ainsi que divers autres objets, comme des cadeaux diplomatiques".



D'après la commissaire-priseur, la négociation est une question de semaines. " L’objectif de toutes les parties est de trouver un terrain d’entente » et « si la négociation aboutit, cela signifierait l’annulation de la vente. " les lots seraient toutefois remis aux enchères en décembre", en cas d'échec...