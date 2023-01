VÉLINGARA / Cheikh Dieng (coordonnateur/DOSSA) : "il est important que l'État réorganise le secteur du transport...un véritable traumatisme pour les populations!"

Pour Cheikh Dieng, coordonnateur départemental du Dossa, il faut une réorganisation totale du secteur du transport dans le pays. Ainsi, il estime que cela va éviter "pareille situation tragique". Dans la foulée, il soutient que Vélingara a vécu un dimanche "noir" et cela a créé un traumatisme chez les populations.

A l'en croire, "il est important que l'on réorganise le système du transport dans ce pays en mettant en place un service d'enregistrement à l'embarquement. En ce sens, cela va permettre d'éviter éventuellement un traumatisme aux familles."

À cela, il ajoute : "on a vécu ce dimanche qu'on peut qualifier de dimanche noir pour avoir perdu de valeureux fils et filles de ce département. Ils étaient des espoirs pour leurs familles et le Fouladou. Avec ces familles décimées, nous demandons à l’État de mettre en place un code routier qui redéfinira les règles en place..."