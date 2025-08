VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti !

Un embouteillage monstre a paralysé la circulation ce mardi matin sur la VDN 3, dans le sens Guédiawaye-Dakar, à hauteur de la Foire de Dakar. Une partie de la chaussée s'est effondrée, rendant la situation extrêmement difficile pour les usagers de cette voie cruciale.



Les véhicules avancent au ralenti dans un trafic massif. Les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie nationale, s'efforcent de réguler la circulation. Sur place, des équipes de l'AGEROUTE et des équipes chinoises sont mobilisées pour réparer les dégâts et rétablir le trafic au plus vite.