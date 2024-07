Usage de chanvre indien: un étudiant en comptabilité prend un an ferme pour possession de 9 cornets

L’étudiant en comptabilité à Hémi, C. A. Diouf a été attrait, ce 9 juillet devant le tribunal correctionnel pour répondre du delit d’offre et ou cession de chanvre indien. Il est accusé d’avoir en sa possession une quantité de l’herbe qui tue.



« On m’a appréhendé avec 6 joints», a dit l’apprenant domicilié à Yoff.



D’après les éléments enquêteurs, le jeune homme âgé de 27 ans a été arrêté avec 9 cornets de chanvre indien. Il ressort du procès verbal d’enquête qu’il a été retrouvé à la plage de Bceao de Yoff en train de fumer le produit prohibé. Mais le mis en cause réfute et évoque une fête qui était organisée avec ses camarades.



« C’est dans le cadre d’une fête que j’avais le chanvre indien et c’était destiné à une consommation personnelle. Ma famille ne sait pas que je fume », a dit C. A. Diouf. Me Aboubakry Barro qui a plaidé sa cause a renseigné que son client devait voyager vers l’extérieur mais son interpellation a dû freiner la procédure. L’avocat a plaidé la clémence de la juridiction.







Statuant, le tribunal a requalifié les faits et a reconnu le prévenu coupable de détention de chanvre indien. Il l’a condamné à 1 an d’emprisonnement ferme.