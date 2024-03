Usage d'oeuvres protégées lors de la campagne Présidentielle : La Sodav demande aux candidats de passer à la caisse

Le comité de veille des artistes qui faisait face à la presse, ce mercredi 20 mars 2024, a dénoncé l'usage non autorisé, de la musique, d'œuvres protégées lors de la campagne électorale.

" Nous, Comité de Veille des artistes, nous dénonçons l'usage non autorisé d'œuvres protégées dans les campagnes politiques (présidentielle, législatives, municipales et locales). Au vu de ce qui précède, la situation constatée actuellement met en exergue une violation manifeste par les différentes formations politiques du droit de propriété littéraire et artistique", fustige Gacirah Diagne, membre de ce comité de veille et de la Sodav.



Ainsi, Gacirah Diagne et ses collègues invitent tous les candidats à se rapprocher de la SODAV ( Société Sénégalaise des Droits d'auteurs et des Droits voisins) qui est l'organisme dépositaire des droits de propriété littéraire et artistique pour s'acquitter du paiement des redevances dues pour l'utilisation du répertoire artistique durant la campagne électorale.