USSEIN: La Coordination des Amicales des Étudiants( CAE) déplore le report de la réouverture des campus sociaux et pédagogiques

A l'université du Sine-saloum Elhadji Ibrahima Niass, les étudiants fustigent le report, pour la troisième fois consécutive, de la réouverture des campus sociaux et pédagogiques de cette université.



Réunis autour de la Coordination des Amicales, ces derniers de marteler. " La cause des reports incessants n'est autre que le non-respect des engagements de l'État qui n'a pas honoré ses obligations envers les prestataires de restauration. C'est l'État du Sénégal qui, par son inaction, est responsable de cette situation, en ne régularisant pas ses dettes envers les repreneurs".



La CAE-USSEIN d'exiger " à toutes les autorités étatiques et compétentes à se pencher immédiatement sur la question afin de prendre des mesures strictes face à cette situation".



La Coordination promet aussi de mettre en œuvre un plan d'action afin de se battre sur tous les fronts. " Nous sommes déterminés à faire entendre notre voix et à rétablir la justice pour l'ensemble des étudiants de l'USSEIN".