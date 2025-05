“Tu seras riche !”… Le marabout, la valise aux faux billets et le commerçant floué : une rocambolesque traque à Jaxaay-Keur Massar

Ce devait être le jour de sa richesse miraculeuse. Mais pour Ibrahima Camara, commerçant à Keur Massar, c’est un mauvais sort financier qui s’est abattu sur lui. Trompé par un charlatan se faisant passer pour un marabout faiseur de miracles, il n’aura pas vu l’ombre d’un billet – si ce n’est des liasses noircies et des flacons de mercure, preuves d’une arnaque aussi mystique que bien huilée. Ce lundi 12 mai, après un an de silence, l’histoire connaît un rebondissement spectaculaire devant l’hypermarché Auchan Keur-Massar, où le commerçant revoit enfin l’auteur de sa ruine.



Selon les révélations du quotidien L’Observateur, tout commence en juillet 2024. Ibrahima est alors présenté à Moussa Camara, 32 ans, un prétendu marabout qui lui promet monts et merveilles en échange d’un soutien financier pour des rituels mystiques. Sceptique au départ, Ibrahima finit par céder à la pression psychologique. En deux versements, il lui remet 840 000 FCFA, soi-disant pour acheter de l’encens, des parfums sacrés, et même un coq à 70 000 francs à offrir aux djinns.



À Keur-Massar, Moussa l’amène dans son domicile et lui montre une valise vide qui, selon lui, serait remplie de billets deux jours plus tard. « Tu verras, elle sera pleine de liasses. Tu peux remercier Dieu, tu es riche », lui souffle-t-il. Mais lorsque Ibrahima revient à la date promise, le marabout a disparu, envolé avec ses illusions… et son argent.



Un an de frustration plus tard, le hasard — ou le destin — remet les deux hommes face à face. Ibrahima aperçoit son escroc devant Auchan et hurle « Au voleur ! », ameutant la foule. La course-poursuite qui s’ensuit se termine par l’interpellation de Moussa, conduit sans résistance à la police de Jaxaay.



Là, l’affaire prend une tournure encore plus sulfureuse. Moussa craque sous la pression et reconnaît tout. Mais surtout, dans son téléphone, les policiers découvrent des images accablantes : valises bourrées de faux billets, flacons de mercure, messages vocaux de rituels, et plus encore. Moussa ne tarde pas à livrer les noms de ses quatre complices, tous piégés dans les heures suivantes.



Les perquisitions menées dans leurs domiciles permettent de saisir une véritable panoplie d’arnaqueurs mystiques : 240 billets noirs de 10 000 francs, des coupures de papier blanc, du mercure en flacons et boîtiers, une moto Honda, deux véhicules, le tout placé sous scellé au commissariat de Jaxaay.



Les cinq suspects, en garde à vue, seront déférés au parquet pour association de malfaiteurs, tentative de fabrication de faux billets, blanchiment de capitaux, escroquerie, abus de confiance et charlatanisme.