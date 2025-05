Trump et la stratégie du chaos informationnel : comment "flood the zone" a redéfini la communication politique (par Adama Sow)

Saturation : chaque jour, de nouvelles déclarations alimentent le cycle médiatique.

Donald Trump a célébré ce mardi les 100 jours de son second mandat avec un meeting qui ressemblait davantage à un show télévisé qu’à une cérémonie institutionnelle. Fidèle à son style, l’ancien magnat de l’immobilier a offert à ses partisans une démonstration de ce qu’il maîtrise le mieux : occuper l’espace médiatique avec fracas. Derrière cette mise en scène, une stratégie bien rodée : le "flood the zone".Popularisée par Steve Bannon, son ancien conseiller stratégique, cette approche — dont la version complète est sans filtre : "flood the zone with shit" — repose sur une inondation méthodique de l’espace public par un flot continu d’informations, vraies ou fausses. Objectif : saturer le débat, désorienter le public, neutraliser les médias.Le principe est simple : produire un tel volume de contenus — déclarations provocatrices, fausses nouvelles, polémiques artificielles — que les journalistes n’ont plus les moyens de tout vérifier ni de tout déconstruire. Le résultat : une fatigue informationnelle, un brouillage constant entre le vrai et le faux, et une opinion publique déboussolée.Les leviers sont connus :L’efficacité de cette stratégie s’inscrit dans une époque où les réseaux sociaux dictent le tempo de l’opinion. Trump, précurseur d’un populisme numérique, a su faire de Twitter — puis de ses alternatives — un théâtre de guerre où il impose ses récits sans filtre. Accusant les grands médias d’être les "ennemis du peuple", il a mobilisé une base électorale fidèle, ancrée dans une méfiance profonde envers les faits établis.Selon le Washington Post, plus deont été recensées durant le premier mandat de Trump. Une performance qui ne doit rien au hasard : elle est l’aboutissement d’un mécanisme rodé où le chaos est un levier de pouvoir.Des théories complotistes sur les élections volées au fantasme du "deep state", en passant par les attaques contre les scientifiques pendant la pandémie, Trump a transformé le discours politique en arène, où le choc remplace l’argument, et où la vérité devient une variable d’ajustement.La stratégie "flood the zone" impose aux sociétés modernes un casse-tête inédit : comment préserver la liberté d’expression tout en luttant contre la manipulation massive de l’opinion ? Comment garantir un débat public informé quand l’information elle-même est instrumentalisée ?Face à cette dérive, médias, plateformes, citoyens et institutions doivent repenser les règles du jeu. La vérification des faits, l’éducation aux médias, la régulation des algorithmes : autant de chantiers que cette tempête informationnelle a rendus urgents.