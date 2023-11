Tribunal d'Instance de Dakar : Falla Fleur condamnée à 2 mois de prison dont 10 jours ferme

La sentence est tombée dans le procès pour tentative de sortie régulière de correspondance de Ndéye Fatou Fall alias Falla Fleur. La militante de l'Ex Pastef a été condamnée à 2 mois de prison dont 10 jours ferme ce lundi 06 novembre 2023 par le tribunal d'Instance de Dakar. Le parquet avait demandé une peine d'emprisonnement de 6 mois dont 3 mois ferme.



Attraite devant la barre ce jeudi 02 novembre, Falla Fleur a réfuté les accusations portées contre sa personne avant de préciser qu'elle avait écrit une note pour se libérer et non une correspondance.



Pour rappel, Falla Fleur a été jugée et condamnée le 24 octobre 2023 par le tribunal Correctionnel de Dakar à trois 3 mois de prison ferme pour le délit de provocation à un attroupement avant d’être mise à la disposition du commissariat de Grand-Yoff pour une nouvelle enquête.