Tribunal Correctionnel de Dakar : Luc Nicolaï attrait à la barre pour escroquerie

Le promoteur mbourois a encore des problèmes avec la justice. En effet, Luc Nicolaï dit Cheikh Saliou et Ndiamé Diop ont été attraits devant la barre du Tribunal Correctionnel de Dakar ce mercredi 23 novembre pour faux dans un document administratif et escroquerie au préjudice de Pape Déthialaw Thiam.

Seulement, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à la demande de l'avocat de la partie civile.

Pour rappel, le contentieux des deux parties a commencé avec l'annulation du combat de lutte entre Modou Lo et Ama Baldé à cause de la blessure de Modou Lo lors de ses entraînements en France. Avec cette décision, le fils de Luc Nicolaï, Mahammed Willy Nicolaï qui dirige la société "Nicolaï Business", n'a pas voulu travailler avec la partie civile avant d'annuler le contrat. Et comme il y avait déjà un contrat scellé avec le promoteur Pape Déthialaw Thiam (partie civile dans cette affaire), il a voulu ester en justice pour escroquerie.