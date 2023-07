Travaux du Port de Ndayane: Les premiers impactés indemnisés à hauteur de 2 milliards de francs CFA

L’indemnisation des affectés du projet d’envergure « Port de Ndayane » a été déclenchée ce vendredi en présence du directeur général du Port autonome de Dakar. Ce projet qui impacte spécifiquement les deux départements de Rufisque et de Mbour va bien tenir compte des personnes qui devront céder pour permettre le démarrage des travaux.



Après plusieurs rencontres entre l’administration, la direction générale du Port Autonome de Dakar et les personnes affectées par le projet, une harmonisation des barèmes de paiement a conduit à un correct réaménagement des taux d’indemnisation.



Aujourd’hui, il s’agit de la zone prioritaire du département de Rufisque qui a reçu 2 milliards de francs Cfa. Il s’agit de 33 personnes qui se situent dans les zones de Yenne et de Toubab Dialaw( département de Rufisque) qui ont été indemnisées.



Le montant total budgétisé pour les personnes affectées par le projet dans les deux départements( Rufisque et Mbour) est arrêté à 15 milliards de francs CFA. Ce sont au total, 5464 personnes qui sont concernées sur l’ensemble des deux départements dont 83 pour Rufisque.



Il faut rappeler que dès sa prise de service à la tête du Port autonome de Dakar, le Directeur Général Mountaga Sy en avait fait une priorité, le paiement des personnes affectées dans les plus brefs délais.