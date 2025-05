Transports Interurbains : Dem Dikk lance la desserte Dakar-Kidira à partir du 2 juin

Afin de renforcer la mobilité interurbaine au Sénégal, Dem Dikk annonce le lancement d’une nouvelle desserte entre Dakar et Kidira, prévue à partir du lundi 2 juin 2025.



En effet, ce service sera disponible les lundis et mercredis, avec comme lieu de départ à Dakar, le terminus des HLM Grand Yoff, et à Kidira, dans le quartier Plateau, en face de l'ancienne gare ferroviaire. Les départs des HLM Grand Yoff sont programmés à 7 h 00 pour un tarif de 13 000 FCFA l'aller simple.



Ainsi, pour cette nouvelle desserte, les localités telles que Dyabougou Mossi, Goudiry, Boynguel, Bala et Kothiary seront des points de ramassage pour le bus à destination de Dakar", renseigne le communiqué exploité par Dakaractu.



Nous sommes fiers de contribuer à l'accessibilité et à la mobilité de tous, en mettant à votre disposition des bus modernes et un personnel qualifié pour vos besoins de transport, a soutenu Dem Dikk dans son document.