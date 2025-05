Transparence minière au Sénégal : "Vers un pacte pour la justice sociale et la redevabilité" (Birame Soulèye Diop)

Lors d’un atelier de haut niveau tenu avec la Commission Énergie et Ressources Minérales de l’Assemblée nationale, le ministre Birame Soulèye Diop a marqué un tournant dans la gouvernance extractive. À ses côtés, l’ITIE et les parlementaires appellent à des actes forts et à un dialogue sincère pour une exploitation équitable des ressources nationales.

Un engagement fort du gouvernement

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a livré un discours sans équivoque : "Nos ressources ne seront plus le privilège de quelques-uns." Dans une déclaration marquante, il a annoncé la publication systématique des contrats extractifs, la fin du favoritisme, l’instauration d’audits réguliers, et surtout, un appel vibrant à la justice sociale : "Que vaut une mine d’or si les villages environnants n’ont pas d’eau ?"

Ce message fort a été lancé en présence de la Commission parlementaire chargée de l’énergie et des ressources minérales, ainsi que des directeurs généraux du secteur, réunis pour dresser un état des lieux de la gouvernance extractive au Sénégal.

Vers un pacte minier au service du peuple

Le ministre a tendu la main à l’Assemblée nationale pour un "pacte minier" destiné à garantir que l’exploitation des ressources bénéficie équitablement à tous les Sénégalais. Pour lui, "l’heure n’est plus au discours, mais aux actes forts". Cette volonté de rupture avec l’opacité du passé s’inscrit dans une dynamique plus large de redevabilité et de transparence.

L’ITIE salue les avancées, mais appelle au dialogue