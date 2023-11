Transhumance et débauchage : Mohamed Boun Abdalah Dionne dans tous ses états remet les pendules à l'heure

La coalition Dionne 2024 est dans tous ses états. Dans un communiqué. le candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne dénonce ce qu'il appelle intox, infox et dit "rétablir la vérité" sur les transhumance annoncées.

« La corruption est la recette favorite des poltrons ». Depuis quelques heures, le Sénégal est témoin de pratiques ubuesques orchestrées par le camp du candidat Amadou BA qui cherche vainement à débaucher les délégués régionaux de la grande coalition DIONNE 2024.



Le candidat de BBY cherche désespérément à acheter la conscience des délégués de Mahammed Boun Abdallah DIONNE avec de l’argent et des promesses de promotions professionnelles et d’acquisition de biens fonciers.

Face à la résistance renouvelée et au rejet catégorique des alliés de la Coalition DIONNE 2024, BBY investit hideusement et maladroitement le champ de l’intox et l’infox en présentant sous un faux jour, des faux-délégués inconnus de la Coalition comme étant des démissionnaires et rejoignant le candidat Amadou BA. Les vrais délégués de Tambacounda et de Louga sont et restent avec Mahammed Boun Abdallah DIONNE. Les auto-proclamés dans une vidéo ont parjuré et tronqué la vérité. La Coalition DIONNE 2024 ne les connaît point.

S’agissant de Saint-Louis, sans l’apport de l’ex-délégué, le parrainage de la

région a déjà été collecté et validé par la Coalition DIONNE 2024 dans ses bases de données informatiques.



Ceux qui ont cédé à la corruption et à la tentation ne méritent pas d’être membres de la Coalition pour un Sénégal juste. Toutefois, leur départ n’est qu’un coup d’épée dans l’eau. La dynamique DIONNE 2024 est lancée. Elle a atteint sa vitesse de croisière. Rien ou personne ne peut l’arrêter.