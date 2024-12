Trafic de faux médicaments à Niodior: saisie de 207 cartons de différents types de produits pharmaceutiques d'une contrevaleur totale de 392 millions de FCFA 

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, la Division de la communication et des relations publiques de la DGD informe que « la brigade maritime des Douanes de Foundiougne, subdivision du Littoral sud, direction régionale des Unités maritimes, a réalisé, le 11 décembre 2024, une importante saisie de faux médicaments. Ladite saisie porte sur 207 cartons de différents types de produits pharmaceutiques composés essentiellement d’antalgiques, d’aphrodisiaques et de flacons d’injection intraveineuse". Ainsi, " la contrevaleur totale des médicaments est estimée à 392 millions de francs CFA. L’opération s’est déroulée au large de Niodior. Les agents de ladite unité ont pris en chasse puis arraisonné la pirogue à bord de laquelle les médicaments étaient convoyés. Cette saisie de médicaments est la plus importante réalisée sur le littoral sud depuis le début de l’année 2024", a-t-on appris. Pour rappel, la même unité avait opéré une autre saisie portant sur 59 cartons d’une contrevaleur totale de 108 millions de francs CFA.



La Direction générale des Douanes salue " la collaboration du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal qui, en plus d’apporter son concours à l’évaluation des saisies effectuées, a fait le déplacement sur Foundiougne pour constater les réalisations et soutenir les unités douanières. L’Administration des douanes appelle les acteurs et professionnels du médicament à renforcer la sensibilisation sur les risques liés aux faux médicaments et réaffirme sa détermination à combattre ce fléau qui constitue un danger pour la santé des populations".