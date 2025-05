Trafic de Ecstasy à Sor : un réseau entre Pikine et Saint-Louis démantelé, quatre dealers sous les verrous

Le trafic de drogue continue de gangréner les milieux jeunes, mais la riposte policière ne faiblit pas. Le Commissariat central de Saint-Louis a interpellé quatre (04) individus pour détention et trafic de comprimés d’ecstasy.







Cette opération fait suite à un renseignement signalant un circuit actif entre Pikine et le quartier Sor, où des fournisseurs approvisionnaient des jeunes en drogue de synthèse. L’intervention ciblée a permis la saisie de cinquante-trois (53) comprimés d’ecstasy, soigneusement dissimulés par les suspects.







Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue et la drogue a été consignée. L’enquête suit son cours pour identifier d’autres complices et démanteler entièrement ce réseau interrégional.