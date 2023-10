Tournée économique à Louga: Sakal étrenne son nouveau centre de santé inauguré par le PM Amadou Bâ

L’élargissement de la carte sanitaire suit son cours avec la construction du centre de santé de Sakal inauguré hier par le Premier ministre Amadou Bâ dans le cadre de sa tournée économique à Louga. Après la région de Saint-Louis, Louga accueille le Premier ministre Amadou Bâ qui ouvre ses activités en procédant à l’inauguration du centre de santé de Sakal.



Une cérémonie à laquelle le ministre de la santé et de l’action sociale a assisté. L’occasion permet de magnifier selon le Premier ministre, la coopération avec l’Agence française de Développement qui, à travers le « Projet d'Appui à la Santé de la Mère et de l'Enfant », a bien voulu contribuer à la réalisation de ce centre.



Sur le plan opérationnel, le centre de santé de Sakal polarise 13 postes de santé et constitue la structure dont bénéficie une population totale de près de 100 000 habitants. Au sein de cette population, des cibles particulièrement vulnérables comme les enfants, les femmes et les personnes âgées font l’objet d’une attention particulière.





Ce centre de santé a été bâti avec des perspectives et des possibilités d’extension pour l’adapter aux besoins évolutifs des communautés avec notamment une réserve foncière très appréciable. Le bijou sanitaire a mobilisé un investissement total de 1.250.000.000francs cfa , compte non tenu des équipements complémentaires qui seront mis en place incessamment.



Le Premier ministre magnifie l’engagement du président de la République Macky Sall à continuer à œuvrer pour le développement intégral et l’émergence du Sénégal en rappelant la place privilégiée accordée à la santé et à l’action sociale.



Concernant la mise en service du centre de santé de la belle cité de Sakal, le Premier ministre félicite la ministre de la Santé et l’invite à prendre toutes les dispositions pour, d’une part assurer la pleine fonctionnalité de la structure, et, d’autre part, inviter le personnel à adopter un comportement exemplaire et à réserver à chaque utilisateur de la structure une bonne prise en charge.