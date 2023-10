Tournée économique (Dagana) : Projections et propositions du PM Amadou Bâ au secteur primaire !

C’est dans l’une des communes du département de Dagana (Richard Toll) que l’actuel Premier ministre Amadou a passé près de 24h pour aborder les questions économiques auxquelles la localité est confrontée. Après le CRD de Saint-Louis, c’est au tour du département de Dagana de faire le recap des difficultés rencontrées. Après une large présentation du directeur général de la SAED, les acteurs ont tous déroulé leur préoccupations devant le Premier ministre Amadou Bâ en tournée dans la zone nord du Sénégal depuis jeudi. C’est avec une oreille attentive qu’il a désiré écouter toutes les interventions pour apporter une réplique sans vouloir verser dans une série de « promesses électorales », mais dans un langage véridique et dans la mesure du possible et selon les moyens dont l’Etat dispose. En technicien et voulant être pragmatique, le Premier ministre répond aux acteurs et donne les gages de ses propositions. « Le Président Macky Sall m’a donné des consignes claires sur la question de la souveraineté alimentaire lorsqu’il m’a appelé pour me nommer Premier ministre. Il m’a dit qu’il va allier la souveraineté alimentaire au ministère de l’agriculture » a d’abord précisé le chef du gouvernement.







Sur la dette paysanne, Amadou Bâ entend inviter les acteurs à être optimistes mais aussi, à penser à une stratégie plus durable pour résoudre cette question. « J’avais dit lors de la déclaration de politique générale, que le Sénégal devait disposer de sa propre banque. Il faut une organisation et avoir un outil financier pour tous les acteurs ( commerçants, éleveurs, agriculteurs…) pour que cette question de la dette paysanne soit entièrement résolue. Il est vrai que des contraintes, de besoins ne peuvent pas manquer. Mais cette solution , je pense qu’il faudrait bien l’essayer… » préconise le Premier ministre.







Pour ce qui est de l’intervention du crédit agricole et du ministre des finances pour une solution viable, le Premier ministre rassure son auditoire. « Une instruction a été donnée au secrétaire général du gouvernement. Nous n’allons pas vous laisser à vous-même…vous méritez d’être soutenus et encouragés » a t-il servi. La subvention des 32 FCFA (qui équivalait à plus de 32 milliards de francs cfa) va continuer dans le budget de 2024 également pour mieux soutenir cette couche qui s’investit rigoureusement dans le secteur agricole.







Dans le cadre de l’aménagement pour une vaste production dans la culture irriguée, un programme spécial de désenchantement de 40 milliards de la Bad sera effectif. Le travail devra commencer le mois prochain, informe le Premier ministre. D’ailleurs, dans cette même optique, il précise que 5000 km de pistes rurales sont prévues par le PUDC.







La question foncière est centrale pour le Premier ministre Amadou Ba. En effet, le chef du gouvernement a évoqué la question de la réforme foncière qui avait été entamée par le Président Macky Sall. « Nous allons poursuivre les efforts dans le cadre de ces réformes pour mieux soutenir et donner aux femmes et aux jeunes leur part du foncier. Il faudra juste une organisation, une sécurisation des banques etc. » martèle Amadou Bâ qui précise vouloir tenir un discours franc avec les acteurs.







Enfin, le PM a insiste sur les magasins de stockage. Un problème qui pourrait être résolu durant les cinq prochaines années, considère-t-il.