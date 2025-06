Touba : 14 morts en deux mois dans des effondrements, les autorités annoncent un coup de frein aux constructions non autorisées

La ville sainte de Touba est une nouvelle fois endeuillée après l'effondrement d'un immeuble en construction cette nuit à "Touba 28", près du quartier de "Darou Miname". Ce drame, qui a coûté la vie à trois personnes, porte à 14 le nombre de décès en seulement deux mois suite à des effondrements dans la ville.



Les victimes sont des habitants d'un bâtiment mitoyen à la structure effondrée, qui a également gravement endommagé un magasin attenant. Le propriétaire du magasin estime les dégâts matériels, incluant moteurs et machines, à 500 millions de francs CFA. Selon DakarActu, le chantier accueillait quotidiennement une quarantaine d'ouvriers, faisant craindre un bilan humain bien plus lourd si l'effondrement s'était produit en pleine journée.



Face à cette série noire – la ville a enregistré cinq effondrements en moins de deux ans – le gouverneur a exprimé sa vive préoccupation. Il a annoncé qu'un arrêté interdisant toute nouvelle construction sans autorisation préalable et suspendant immédiatement les chantiers non conformes sera pris. Cette mesure sera mise en œuvre en étroite collaboration avec le Khalife général des Mourides et le maire de Touba, marquant une volonté forte de renforcer le contrôle urbain et de prévenir de nouvelles tragédies.