Tigo lance son offre illimitée : TIGO ILLIMAX

Tigo a lancé ce jour son nouveau forfait tout compris : appels, SMS et internet, appelé TIGO ILLIMAX. Ce nouveau produit offre des appels et SMS illimités vers Tigo, des minutes d’appels vers tous les réseaux, et encore plus d’internet.

« Cette nouvelle offre est une révolution. C’est la véritable offre illimitée du marché. Nous permettons à nos clients de parler sans compter et à leur rythme. Nous leur donnons aussi la latitude de communiquer vers les autres réseaux et leur offrons des volumes de données importants afin qu’ils puissent se connecter à internet. Avec Tigo Illimax, tous leurs besoins sont pris en compte. Tigo Illimax c’est de l’illimité et un maximum d’internet » a expliqué M. Moussa Diaw, Head of Mobile de Tigo.

Les clients ont la possibilité de choisir le forfait qui leur convient le mieux en fonction de leurs bourses et de leurs besoins. Trois options sont disponibles avec Illimax au #155#: les formules jour, semaine et mois.

Pour lancer cette offre, tout le personnel Tigo est allé ce jour à la rencontre des clients et prospects pour leur apporter la bonne nouvelle. Ce produit est aussi le résultat de la prise en compte des commentaires et suggestions reçus des clients lors des différents « market days » précédents.

Avec TIGO ILLIMAX, Tigo entend résolument continuer sa croissance sur le marché Sénégalais, et apporter les meilleures offres du marché.



A propos de Tigo

Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal. Le groupe MIC est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des télécommunications avec une présence dans douze pays aussi bien en Afrique qu’en Amérique Latine.

Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.

Tigo s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Tigo, elle est présente sur le marché avec Tigo Business pour le monde professionnel, et Tigo cash pour les services financiers mobile.

Plus d’informations sur www.tigo.sn . Contact presse : ldiallo@tigo.sn, adiene@tigo.sn