Thiès : Pape Siré Dia collecte 11010 parrainages et invite militants et responsables de BBY à concrétiser cela en votes concrets

Les responsables politiques et candidats à la présidentielle 2024 ne ménagent aucun effort, ces temps-ci pour collecter le maximum de parrainages. Seulement, la réalité entre collecter des parrainages et les transformer en vote concret est tout autre. C'est ce qui préoccupe en fait au plus haut niveau l'incontournable responsable Aperiste et président du conseil départemental de Thiès Pape Siré Dia, ancien dg de La Poste.



En homme expérimenté, Pape Siré Dia invite tous les militants responsables de la cité du rail, sans exception aucune d'occuper le terrain afin de concrétiser leurs parrainages en vote concret. En effet, en 2019 avec plus 104 mille parrainages pour le Président Macky Sall, Pape Siré Dia était placé en première position à l'échelle nationale dans la collecte de parrainages. Pour cette échéance de 2024, il s'est limité seulement à la commune de Thiès.



Les militants et sympathisants de Pape Siré se sont déplacés au niveau de la permanence dudit responsable Aperiste pour lui apporter leurs parrainages. Ainsi, il vient de collecter 11010 parrainages propres et fiables. Aussi, il fera remarquer que " le candidat de la continuité, de l'avenir de la jeunesse et surtout de la paix et de la stabilité, Amadou Bâ mérite plus que cela".



Et d'ajouter : " La bataille de 2024 aura bel et bien lieu. Et, toutes les forces vives de BBY dans la cité du rail vont s'unir pour la victoire de notre candidat, Amadou Bâ dès le premier tour".