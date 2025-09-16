Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de "brigades de sécurité"


Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de "brigades de sécurité"
Dans une note transmise à la rédaction de Dakaractu, le président du parti Pca (parti pour une citoyenneté active), Demba Fall Guèye, a exprimé ses ambitions pour changer le visage de la commune de Thiès-Ouest. 
 
À le croire, Thiès-Ouest regorge de potentialités inexploitées pour faire décoller la Commune. À ses yeux, le partenariat est une pièce maîtresse pour faire de Thiès-Ouest une commune exemplaire. Au plan des infrastructures sanitaires, Demba Fall Guèye a estimé que Thiès-Ouest mérite plus.
 
 À cela s'ajoute l'insécurité qui règne dans Thiès.  Le leader de Pca est d'avis qu'à côté des forces de sécurité, il faut former davantage, de la façon la plus rigoureuse, des agents dédiés exclusivement à veiller à la sécurité des quartiers. L'ancien gendarme affirme qu'il détient un programme sécuritaire pour Thiès-Ouest. 
"Nous pensons qu'avec les autorités, il faut mettre en place dans la commune des brigades de sécurité avec des agents bien formés à la différence des cellules de veille dans les quartiers", a-t-il indiqué.
 
"Déthié Fall, l'homme idéal aux infrastructures"
 
 
S'agissant de la nomination de Déthié Fall au département des infrastructures, son allié de souligner que "choix ne pouvait être plus judicieux[...]". ll estime que l'ancien vice-président du parti Rewmi a du vécu et capitalise un capital d'expérience pour polir le visage des infrastructures. 
Mardi 16 Septembre 2025
Moussa Fall



