Thiès/ Le ministre de l'intérieur en tournée dans les centres de vote: " Notre objectif, c'est de faire de ce scrutin, un scrutin transparent".

Le ministre de l'intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a entamé une tournée dans la région de Thiès pour constater de visu la mise en place du dispositif électoral".



" Nous sommes venus constater la mise en place du dispositif électoral qui doit nous permettre d'organiser un scrutin dans les meilleures conditions le dimanche prochain. Et c'est une tradition au niveau du ministère de l'intérieur que le ministre à la veille de toutes les élections, puisse faire une tournée au niveau de certains centres témoins pour vérifier que le matériel électoral est en place, tout le dispositif est en place...Nous avons commencé à Thiès, nous allons poursuivre à Mbour pour nous assurer que tout le matériel est en place pour nous conduire à une élection apaisée, une élection transparente où le résultat sera sincère et donc ne sera pas contesté", a-t-il souligné. Avant d'ajouter " C'est l'objectif que le président de la République nous a fixé et cet objectif nous comptons l'atteindre avec l'aide de Dieu, avec la collaboration de l'administration, de tous les acteurs...".



Le ministre de l'intérieur a tenu à mettre en garde contre toute " manipulation, toute désinformation pouvant créer de la violence, de la tension". " L'information est disponible, il faut juste aller à la bonne source pour l'avoir...On écrit beaucoup, on dit beaucoup de choses qui ne sont forcément exactes. Vous avez les moyens de vérifier, vous pouvez vérifier. Notre objectif, c'est de faire de ce scrutin, un scrutin transparent...Il n'y a pas de boîte noire, tout est sur la table et vous pouvez tout vérifier, vous pouvez tout contrôler...".