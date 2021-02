Thiès : Arrivée des 12.579 premières doses de vaccin contre la Covid-19.

12.579 doses de vaccin viennent d'être réceptionnées par le gouverneur de la région de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao et le médecin chef de région, Mame Moussa Diaw. Ce lot de vaccins est destiné au personnel médical et aux personnes âgées développant des comorbidités. Les vaccinations vont démarrer ce mardi et après cette première phase, d'autres vaccins sont attendus...