Thierno Alassane Sall à Sonko : « Vous ignorez l’état de sinistre de notre pays »

Pour le député Thierno Alassane Sall, l’actuel régime est toujours dans une phase de tâtonnement qui risque de mener le pays vers l’impasse. « Il n’y a pas de mesures significatives pour redresser les comptes de l’État. De plus, la suppression des fonds politiques et des agences n’a toujours pas été appliquée », a dénoncé le parlementaire et président du parti RV. Il s’exprimait devant ses collègues lors de la séance plénière consacrée aux questions d’actualité adressées au gouvernement ce vendredi.