Terre promise ou territoire palestinien : Et si la guerre Arabo-juive s'embrasait ?

Les guerres, les traités et l'occupation de territoires ont modifié la carte de ce qui était autrefois le mandat britannique de la Palestine, constatent beaucoup d’observateurs.





Depuis le début des raids israéliens en territoire de Gaza, les pays membres de l’organisation de la conférence islamique (OCI) excepté le Sénégal ont dénoncé ces raids de l’armée israélienne qui compte rayer la bande de Gaza où se cacheraient les combattants du Hamas, selon les renseignements « juifs » depuis le début de la guerre Hamaso-israélienne.

Cette région à haute tension risque de vivre de nouveau ses années de guerre.





Depuis le déclenchement de cette crise qui émeut la planète, les soutiens fusent de partout. Côté Israélien, en primo, ce sont les États-Unis qui ont manifesté leur adhésion totale à cette offensive du gouvernement de Benyamin Netanyahu causant des centaines de morts. C’est ainsi que depuis mardi soir, l’administration Biden ne cesse d’envoyer de l’aide militaire à Israël qu’il estime être victime d’agression du Hamas. Un arsenal impressionnant d’armement a débarqué à Tel Aviv. Et tout le soutien est auréolé de l’envoi du plus gros porte-avions du monde, l'USS Gerald R. Ford (CVN 78) du nom du 38e président des États-Unis, qui a mis le cap vers la Méditerranée orientale.





Le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis a donné l'ordre de jeter l'ancre au large des côtes israéliennes. Ce déplacement majeur est une mise en garde pour les pays comme la Syrie ou l'Iran, qui seraient tentés de lancer une offensive contre Israël pour ouvrir un autre front. « L'arrivée de ces forces hautement performantes dans la région est un signal fort de dissuasion si un acteur hostile à Israël envisageait de tenter de profiter de cette situation », a déclaré le général Michael E. Kurilla, commandant du commandement central américain. Ce porte-avions à propulsion nucléaire n'a pas trop de distance pour atteindre son objectif, renseignent les médias internationaux.





Israël peut aussi compter sur le soutien des autres pays occidentaux. C’est ainsi que l’Otan et les pays membres ont pris parti du côté de l’État hébreu.





De l’autre côté, les Arabes de Palestine peuvent compter sur le soutien des pays limitrophes. Après la fondation d'Israël, le 14 mai 1948, la tension est passée d'une question locale à une question régionale. Le lendemain, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak envahissent ce territoire. C'est la première guerre israélo-arabe, également connue des Juifs comme la guerre d'indépendance ou de libération. Après le conflit, le territoire initialement envisagé par les Nations unies pour un État arabe est coupé en deux.





Il faut noter qu’après la guerre du Kippour de 1973, seule la Jordanie et l’Egypte ont signé la paix avec Israël. Les autres : Iran, Iraq, Syrie, le Liban n’ont pas voulu suivre ces deux pays car étant de fervents souteneurs du peuple Arabe de Palestine.





Cette nouvelle guerre entre ces deux peuples qui se disputent la propriété de ce territoire, risque d’embraser la région. Un embrasement qui ne laissera pas intact le nouvel ordre mondial dirigé par la Russie et les États-Unis, chacun avec ses alliés. Cet embrasement risque de faire naître un autre conflit international dans cette partie oriental de l’Asie. Tous les pays limitrophes même s’ils ne se sont pas fait remarquer, restent sur leur qui-vive et observent la tournure de ce conflit.





Pour rappel, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale approuve un plan de partage de la Palestine, qui recommande la création d'un État arabe indépendant et d'un État juif, ainsi qu'un régime spécial pour la ville de Jérusalem.





Il faut faire savoir que la naissance de l’Etat Juif a été adossée par la tradition juive qui indique que la région dans laquelle se trouve Israël est la Terre promise par Dieu au premier patriarche, Abraham, et à ses descendants.





La région a été envahie dans les temps anciens par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Macédoniens et les Romains. Rome est l'empire qui a donné à la région le nom de Palestine et qui, sept décennies après le Christ, a expulsé les Juifs de leur terre après avoir combattu les mouvements nationalistes qui cherchaient l'indépendance.





Avec la montée de l'Islam, au 7ème siècle de notre ère, la Palestine a été occupée par les Arabes, puis conquise par les croisés européens. En 1516, la domination turque est établie et dure jusqu'à la première guerre mondiale, lorsque le mandat britannique est imposé...