Tamba / Finale de la Zone 2B : la jeunesse du département réaffirme son soutien indéfectible à Mamadou Kassé

Jamais dans l'histoire du sport de la région de Tamba, une finale n'aura réussi à mobiliser autant de monde. Ils étaient des milliers, dans le mythique stade Boubacar Dabo et tout autour pour répondre présent à l'appel de leur mentor et leader, le Directeur Général de la SICAP SA et président du conseil départemental de Tambacounda, M. Mamadou Kassé.

La finale de la zone 2B s'est transformée en une véritable démonstration de force, traduite par une mobilisation exceptionnelle. Ils sont, en effet, venus des quatre coins du département, accompagnés de leurs maires pour réaffirmer soutien et fidélité à leur mentor. Dans les gradins l'ambiance était indescriptible, sur le terrain deux matches ont mis aux prises deux quartiers en cadets et en séniors. Ce sont les ASC Gourel et la grande ASC Rakadiou qui ont livré des spectacles de très haute facture. Chez les seniors, comme chez les cadets, Rakadiou s'est adjugé les deux trophées. Pour honorer sa jeunesse, Mamadou Kassé n'a pas lésiné sur les moyens. En plus des trophées, des médailles, des récompenses pour les meilleurs joueurs et meilleurs buteurs seniors et cadets, des kits pour les arbitres, c'est une enveloppe de 1 300 000 F qui a été remise au vainqueur senior et 1 000 000 F aux vaincus. Les cadets ne sont partis les mains vides. En effet, les champions cadets ont reçu une enveloppe de 600 000 et 400 000 pour les vaincus. En outre, des jeux de maillots et de chaussures sur mesure ont été offerts à toutes les équipes. En présence du préfet du département, la fanfare de la Zone militaire 4 a fait vibrer le stade avec un hymne national ovationné pendant plus de 10mn.

À l'issue des deux matches et après avoir remercié vivement la jeunesse du département, le DG de la Sicap SA, les a invité "à rester plus que jamais mobilisés, vigilants et engagés..."