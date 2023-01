Tamba / Application des 17 mesures du PR : Me Sidiki Kaba annonce la mise en place d’un comité de suivi et sonne la mobilisation citoyenne

Le ministre des Forces Armées, natif de Tambacounda, est revenu dans son terroir quelques jours après le départ du président de la République.

Me Sidiki Kaba, prenant la parole pour présider la rencontre qui a réuni des responsables politiques des régions de Tambacounda et de Kédougou, a magnifié l’accueil et les résolutions sorties de la visite présidentielle matérialisées par 17 mesures qui nécessiteront un investissement à hauteur de 500 milliards.





Face à la presse, l’avocat a donné les trois raisons de cette rencontre. « Nous sommes venus pour remercier la population de Tambacounda pour l’accueil chaleureux réservé au président de la République durant les cinq jours passés avec elle dans le cadre du conseil des ministres décentralisés », annonce-t-il d’emblée.





Ensuite, le ministre a souligné non sans une pointe de fierté : « nous remercions le président de la République de cette considération à l’endroit des tambacoundois, car ces jours passés avec nous montrent qu’il a notre région dans son cœur. »





Enfin, il est revenu sur l’importance des 17 mesures prises par le président de la République. « Les 500 milliards annoncés pour l’investissement à Tambacounda nous réconfortent. C’est pour travailler la région durant les trois prochaines années : la construction de l’université du Sénégal Oriental, la construction d’un hôpital de niveau 1 à Bakel, la construction d’un nouvel aéroport et la réfection de celui de Bakel et tant d’autres réalisations », fait savoir le ministre.





De ce fait, le responsable politique a mis en place une stratégie qui concerne tous les tambacoundois et surtout les cadres pour l’exécution de ces 17 mesures phares du président de la République. « Nous mettrons en place deux entités : le comité de pilotage et le comité technique pour diligenter ces projets. Tous les responsables politiques seront mis à contribution pour la réussite de ces ambitions du chef de l’État pour Tambacounda. Nous allons réunir les 65 maires des régions de Tambacounda et de Kédougou dans le cadre d’un forum, les différents DG et autres responsables seront réunis à la fin du mois à Dakar pour la mise en œuvre de ces importantes mesures qui vont nous lancer sur le chemin de l’émergence », conclura Me Sidiki Kaba...