TOUBA / Similitude entre leurs listes : Les partisans de Birima Mangara dézinguent la tête de liste de Pastef à Mbacké

Dans une déclaration qui circule sur la toile, la tête de liste départementale de Pastef Serigne Cheikh Thioro Mbacke se plaint de la similitude entre la liste de Pastef et celle de l’ancien ministre du budget Birima Mangara. Le commentaire désobligeant qui a accompagné sa grogne a, toutefois, eu le don de provoquer la colère des militants de la coalition « Kiiray ak Natange ».

À l’occasion ´d’une conférence de presse marquant le démarrage de leurs activités de campagne électorale, la riposte a été piquante et elle a été portée par Diène Guèye alias « Général ».

« Quand ce Mbacké-Mbacké évoque la calvitie de notre leader, il devrait aussi lui reconnaître cette qualité qu’il a et dont manque son leader de ne jamais raconter des contre-vérités. Birima Mangara n’a jamais menti et n’a jamais (…). C’est un homme d’État au vrai sens du terme qui a fait ses preuves partout où il est passé. Nous ne pouvions pas rester insensibles à la provocation. C’est à la guerre comme à la guerre . Nous ne nous laisserons pas faire. Nous invitons les ténors de cette coalition à tenir avec nous un débat public et tout le monde se rendra compte que c’est depuis les profils que nous sommes différents d’eux. Nous n’avons pas besoin de ressembler à une liste quelconque. Il faut qu’on apprenne à se respecter les uns les autres... »

Prenant la parole, la tête de liste départementale a préféré inviter les populations à choisir de bons députés à la place de machines à dire oui ou non sans réfléchir. « Aujourd’hui, c’est venu le moment de parler à haute voix pour que tout le monde nous entende. Je tiens à demander aux populations de Touba de me dire si la cité est prise en compte dans le budget du Sénégal ? Je les exhorte à faire de bons choix. Nos profils sont en effet très bons. Seule notre liste propose des députés compétents, capables d’exploiter projets et propositions de lois », dira Serigne Cheikh Karim Mbacké. La rencontre s’est tenue sous la présence du président du comité électoral Sémou Thioune.