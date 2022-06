TOUBA - Serigne Khassim Mbacké s’en prend à Sonko : « Qu’il soit interpellé, s’il cherche à brûler ce pays ! »

Dans le cadre de la tournée qu’il mène dans la cité religieuse depuis quelques semaines, Serigne Khassim Mbacké et sa délégation ont été reçues mardi après-midi par des associations de femmes à Alom - Ga. Une occasion saisie pour ramener sur la scène politique Sokhna Khady Gaye Aaliyah, jadis grande responsable au sein de Dekkal Ngor et qui avait choisi de mettre un terme à sa carrière politique depuis 2009.



Le Mbacké-Mbacké remettra aux femmes une enveloppe financière en guise de financement avant de dérouler un discours défavorable à l’opposition du Sénégal. « Ils ne peuvent pas brûler ce pays. Ce pays n’appartient ni à Ousmane Sonko, ni à Barthélémy Dias encore moins à Déthié Fall ou Khalifa Sall. J’interpelle le ministre de l’intérieur. Qu’il prenne ses responsabilités et mette aux arrêts toute personne qui chercherait à provoquer des émeutes dans le pays. Nous avons une opposition manipulatrice, porteuse d’un discours fallacieux. Je suis venu vous rencontrer et vous demander de soutenir le Président de la République et de lui donner une majorité significative à l’Assemblée Nationale ».