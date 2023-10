TOUBA- Révélation de Sémou Thioune : « Des leaders de l’Apr sont en train de parrainer en cachette d’autres candidats et ils ont été pris la main dans le sac »

La coalition présidentielle n’est pas prête de vivre des jours heureux dans la cité religieuse de Touba, son candidat encore moins, si l’on en croit les derniers développements au plan politique. « Trop de cachoteries, de jeux doubles et de manipulations ! Beaucoup de responsables ne jouent pas franc jeu avec le parti et son leader SE Macky Sall » confie Sémou Thioune, leader politique de l’Apr . Cette conclusion procède de la révélation qu’il nous faut et qui accuse certains leaders de tromper la coalition.



« Ce qui se passe à Touba est horrible. Il est temps que les gens se disent la vérité . Tout le monde sait que Touba est divisée en 11 zones pour le compte de Benno Bokk Yaakar. Malheureusement, certaines de ces zones sont confiées à des leaders qui ne savent même pas diriger une cantine. Pire , un bon nombre de ses leaders est en train de collecter des signatures sous- prétexte qu’ils vont parrainer Amadou Bâ. Seulement, nous avons découvert que ces gens sont en train de travailler pour d’autres candidats en lice. Nous les avons identifiés pour les avoir pris la main dans le sac en train de trouver des parraines à ces derniers ».



Sémou Thioune d’inviter les leaders à s’afficher ou à tomber le masque. « Demandez-leur de dire publiquement qu’ils vont soutenir Amadou Bâ ! Beaucoup ne le feront pas. Il y a en qui sont en train de négocier avec des candidats. Personne ne peut nier ce que je viens de dire. Nous exigeons que ceux qui refusent de s’afficher vident le plancher. Nous souffrons aussi d’un leadership trop fermé qui refuse l’ouverture. Il nous faut élargir nos rangs et procéder à une redistribution des responsabilités pour avoir une palette plus large. Le découpage par zones et bon en soi mais ce sont les pratiques de mise qui sont mauvaises. Et puis , il n y’a aucune concertation entre militants et responsables et ça c’est regrettable ». Sémou Thioune d’espérer que cette alerte aidera à corriger les impairs avant qu’il ne soit trop tard.