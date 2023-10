TOUBA - Makhtar Diop alerte : « Des manœuvres veulent nous imposer des ministres qui habitent la cité certes, mais qui n’ont jamais rien fait pour notre parti! »

À quelques heures de la publication par le Chef de l’État de la liste des ministres qui composeront son gouvernement, ça bout à Touba. En effet, des noms sont donnés comme futurs membres de l’équipe que devra diriger Amadou Bâ les prochains mois. Juste des rumeurs mais … hélas des rumeurs, somme toute sérieuses. Elles ont eu, malheureusement, le don de sortir l’honorable député Makhtar Diop de ses gonds. Dans un cri de cœur énergiquement engagé, le leader politique alerte le Président de la République et son Premier ministre pour leur éviter de commettre ce qu’il considère comme étant une énorme erreur.

« Nous sommes déçus, profondément déçus, mais tenons à signaler que nous avons été mis au courant que des manœuvres sont faites pour nous imposer des ministres ici à Touba. Et les manœuvriers habitent, pour l’essentiel, Touba. Je tiens à dire au Chef de l’État que ces personnes pressenties sont justement celles qui ne devraient jamais être choisies. Elles n’ont été à aucun combat, n’ont jamais servi le parti encore moins la coalition. Elles ne sont ni politiquement imbibées, ni socialement connues. Pire, elles nous ont même porté du tort à un moment donné. » Makhtar Diop de corser l’addition : « Voilà la meilleure manière de faire imploser notre coalition et de porter préjudice à notre candidat. De grâce, nous sommes en train d’abattre un travail de titan et pour rien au monde, il ne faudrait saper ce qui est déjà fait ». Makhtar Diop de conclure son alerte en martelant qu’il reste attaché au Président Macky Sall et profondément animé par l’ambition de donner la victoire à Amadou Bâ en février 2024.