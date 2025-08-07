TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations

C’est le cœur lourd et les pieds dans l’eau que ce père de famille, habitant du quartier Nguiranène à Touba, a exprimé son profond désarroi. Son message est sans détour: il juge regrettable, voire cruel, que certains responsables, pour des intérêts politiques, osent affirmer dans les médias et sur les réseaux sociaux que les eaux pluviales responsables des inondations ont été entièrement évacuées.
Sur place, la réalité est tout autre. L’homme, contraint de déloger sa famille, patauge dans une maison envahie par les eaux. Il montre du doigt le désastre qui a bouleversé son quotidien et détruit une grande partie de ses biens « Cette manière de faire de la politique est abominable », lâche-t-il, visiblement épuisé.
Au-delà de la perte matérielle, il dénonce l’ inefficacité des travaux d’assainissement, qu’il juge largement insuffisants face à l’ampleur des pluies. Pour lui, le silence ou la désinformation des autorités ne fait qu’aggraver le sentiment d’abandon ressenti par les sinistrés.
