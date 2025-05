TOUBA - Gestion de Maou Rahmati, cible privilégiée des critiques les plus acerbes : Serigne Mountakha intègre Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou





Par décision du Khalife Général des Mourides, Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou a été officiellement intégré à la direction du CIET – Maou Rahmati, une structure clé dans la gestion des services d’eau à Touba.



L’annonce a été faite en présence de plusieurs dignitaires mourides, dont Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre et Serigne Habibou Mbacké Falilou, personnalité morale de Touba Ca Kanam.



Une mission stratégique pour Touba

La mission confiée à Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou est essentielle : améliorer l’accès à l’eau dans la cité religieuse de Touba, où de nombreuses concessions rencontrent encore des difficultés à obtenir ce bien vital.



Cette nomination intervient à quelques mois du Grand Magal de Touba, un événement majeur rassemblant des millions de fidèles et qui nécessite une gestion optimale des ressources. Elle intervient surtout à un moment où la structure est sujette à des critiques amères, allant jusqu’à l’accuser de ne prêter aucune attention à la disponibilité de l’eau à Touba et de ne s’occuper qu’à la vente de son eau traitée.



Avec cette initiative, le Khalife Général des Mourides réaffirme son engagement à améliorer les conditions de vie des populations et à assurer une meilleure gestion des infrastructures...