TOUBA / Deuil chez les Baayfaal : Le Khalife général perd son fils

La communauté Baayfaal est en deuil après le décès de Serigne Adama Fall, fils du Khalife général, Serigne Amdy Khady Fall.



Le regretté disparu a été inhumé ce lundi à Bakhiya, en présence de proches, dignitaires religieux et fidèles venus lui rendre un dernier hommage. La tristesse et la compassion se mêlent aux prières en ce moment douloureux pour la confrérie.



Des messages de condoléances affluent de toutes parts, exprimant le soutien de la communauté mouride et au-delà.

DakarActu - Touba présente ses condoléances à la famille éplorée.