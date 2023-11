TOUBA - Benno et Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma perdent un élément essentiel à quelques semaines de la présidentielle

Une information de dernière minute ! Sémou Thioune vient de mettre un terme à ses relations politiques avec le ministre-conseiller Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Le jeune leader politique, très populaire à Guédé et Sourah, a rendu officielle sa décision dans l’ensemble des plateformes de l’Apr et de Benno Bokk Yakaar.



Nos sources nous informent même qu’il a fini de quitter certaines d’entre elles. Au téléphone, il dira à Dakaractu que ce sont ces militants qui l’ont obligé à faire ses valises. « Ils ne m’ont pas laissé le choix. Cela fait déjà un bon moment que je chemine avec Serigne Cheikh Abdou Bali. C’est moi qui suis allé personnellement lui annoncer la nouvelle et il a formulé des prières à mon endroit.



C’est juste la fin d’une collaboration politique, mais j’espère que nous garderons intactes les relations entre guide et disciple ». Sémou Thioune précisera qu’en plus de quitter le Mbacké- Mbacké, il a aussi gelé toutes ses activités au niveau de l’Apr et de la coalition présidentielle. Un coup dur évident à quelques encablures de la présidentielle. Affaire à suivre…