TABASKI 2021 À TOUBA / Serigne Mountakha : « Serigne Touba n'a jamais été rien d'autre qu'un esclave de Dieu et un Serviteur du Prophète »

Pour son sermon de 2021 à l'occasion de l'Aïd-El- Kébir, le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké a préféré parler de Serigne Touba, en l'identifiant parmi les créatures pour que nul n'en ignore.



Ceci après la prière du jour dirigée, comme d'habitude, par Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre et en présence de plusieurs chefs religieux dont son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Ainsi, le Patriarche de Darou Miname précisera clairement que Serigne Touba s'est toujours présenté comme un esclave de Dieu et un serviteur du prophète Mohamed (Psl). Ce qui fait qu'il n'a jamais perdu de temps, sa vie durant, à faire autre chose qu'adorer Dieu et travailler pour Son Envoyé.



Dans la foulée, Serigne Mountakha demandera aux disciples de chercher à lui ressembler autant que faire se peut. "Connaitre Serigne Touba et essayer de le suivre. Il a fait tout ce qu'il devait faire. C'est ce que nous devons faire. C'est à nous d'apprendre à le connaître. Cela recoupe avec le devoir que nous avons à adorer Dieu."



Il poursuit : "les attaches terrestres sont nombreuses. Mais Serigne Touba n'a jamais donné une place dans sa vie aux choses mondaines. Il a tourné le dos au monde des mirages. Si nous voulons le suivre, nous devons faire de l'adoration de Dieu un principe et bloquer Satan pour qu'il ne nous infiltre pas."



Serigne Mountakha Mbacké Bassirou invitera aussi les musulmans à la crainte révérentielle et à la quête du savoir avant de rappeler que sa volonté est de rester à jamais attaché au Cheikh. "Nous avons intérêt à mobiliser notre esprit et notre cœur vers Dieu. Notre salut en dépend (...). Je réitère mon allégeance à Serigne Touba. Il est entre le statut d'esclave de Dieu et celui de Serviteur du Prophète (Psl)".