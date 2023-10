Surprises avec 46 Kg de chanvre indien : Fatoumata Ndoye et Aïssatou Nd. Bâ balancent respectivement leur époux et fils

C’est un gros coup de filet que la police locale de Rufisque vient de signer. Elle a démantelé un vaste réseau familial de trafic de drogue basé à la cité Filao.



Les deux dames Fatoumata Ndoye et Aïssatou Nd. Bâ ont été appréhendées avec un stock de 46 Kg de chanvre indien dissimulés sur la terrasse de leur maison.



L'arrestation des deux dames en question est partie de l'exploitation d'un renseignement recoupé par les limiers du commissariat urbain de Rufisque, selon les confrères du journal l’Observateur.



Dans leur enquête, ces hommes de l'ombre font part de l'existence d'un réseau familial de trafic de chanvre indien en provenance de la Casamance. Prolixes, ces éléments infiltrés précisent que les acteurs de ce réseau s'apprêtaient à réceptionner le débarquement d'une pirogue convoyant une forte quantité de drogue, en provenance de Ziguinchor.



Ainsi, le débarquement de la cargaison qui était prévu à la plage de Diokoul, vraisemblablement dans la nuit du 17 au 18 octobre 2023, n'a pu se faire comme prévu. Des éléments en civil de la Brigade de recherche cachés en toute discrétion dans ladite plage ont assisté à ce débarquement matérialisé aux environs de 2H du matin.



Une filature est mise en branle, la cargaison, faite d'imposants sacs en ballot, est ainsi conduite par les convoyeurs désignés, dans une maison située à la Cité Filao (Rufisque).



Sur place, la "came" sera aussitôt dissimulée dans un recoin de la terrasse, sous l'assistance de deux dames: Aissatou Ndiaye Bâ et Fatoumata Ndoye. L'instant est choisi par les limiers pour s'inviter inopinément dans cette maison qui sera perquisitionnée.



L'exercice sera sanctionné par la découverte, sur la terrasse, de 2 imposants sacs ayant affichés à la pesée, un poids de 46 Kg de chanvre, composés de 23 blocs de 2 Kg chacun.



Entre les mains des limiers du commissariat central, Aïssatou Nd. Bâ n'a pas hésité à balancer son propre fils, Thierno Ab. Cissé, jurant que la drogue appartient à ce dernier qui a pris la tangente, juste avant la descente de la police. Mieux, elle va même traiter son fils de trafiquant notoire qui a fait de leur maison son dépôt.



Ironie du sort, elle sera imitée par Fatoumata Ndoye qui impute la drogue à son mari, Thierno Ab. Cissé, qu'elle qualifie de trafiquant de drogue aguerri. Elle souligne que c'est avec ce trafic que son époux nourrissait et entretenait la famille.



Sur la provenance de la cargaison de chanvre, Aissatou et Fatoumata de révéler que c'est le sieur Thierno Ab. Cissé qui les convoie à la maison. Elles ont confessé qu'elles se chargent de la distribution de la drogue. Elles ont, toutes les deux, été placées en garde à vue pour complicité de trafic de chanvre indien par la police, aux trousses de Thierno Ab. Cissé.