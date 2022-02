Sur la route de l'aéroport : Un après-midi d'ivresse sous un soleil de plomb pour accueillir les Lions Champions d'Afrique.

Les uns enlacent les autres, c'est l'extase sur la route de l'aéroport à quelques heures de l'arrivée des Lions, qui viennent d'offrir au Sénégal sa première Coupe d'Afrique des nations.



Une marée humaine a envahi les rues pour accueillir Sadio Mané and C⁰ qui reviendront de Yaoundé avec le trophée continental dans leurs valises. Les moments de ferveur ont pu créer un sentiment d'unité nationale autour des Lions, précédés à l'aéroport par le Chef de l'État de retour Addis, en Éthiopie.



À chaque passage d'un groupe, des cris de joie et des chants sont entonnés à pleins poumons. Les filles, très nombreuses à être venues, déguisées, hurlant sur les toits des voitures.



Sur les balcons des immeubles jouxtant la route, la situation est indescriptible, avec des larmes de joie et des cris de bonheur. Sur la chaussée, il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin, aux côtés des jeunes en torse nu. Ils sont nés après 2000 et vivent des moments jamais vécus même par leurs aînés.



C'est tout simplement du jamais vu. Pas de sens interdit pour les automobilistes et motocyclistes venus de partout. Les voitures et scooters roulent comme bon leur semble.



Un concert de klaxons anime les rues de Yoff Virage et des Almadies. Là, un embouteillage incroyable empêche les automobilistes d'avancer. Un après-midi d'ivresse sous un soleil de plomb pour accueillir les Lions avec leur première étoile décrochée à la CAN Cameroun 2021.