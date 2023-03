Supposé don de 7,9 milliards FCFA à Marine Le Pen : Cheikh Hadjibou Soumaré fait face aux enquêteurs de la SU.

Comme annoncé, mercredi soir, Cheikh Hadjibou Soumaré a déféré à sa convocation à la sûreté urbaine, ce jeudi matin. Il est présentement dans les locaux du commissariat central de Dakar. L’ancien Premier Ministre et président du parti Démocratie et République s’est présenté au lieu indiqué à 10h passées d’une vingtaine de minutes. Il était accompagné de ses conseils dont Me Mame Adama Guèye.

Cheikh Hadjibou Soumaré a été convoqué devant les enquêteurs de la sûreté urbaine à la suite d’une missive adressée au Chef de l’État Macky Sall dans laquelle, il interpellait celui-ci à lever tout doute sur un supposé don d’un montant de 12 millions d’euros soit environ 7,9 milliards FCFA qu’il aurait remis à la présidente du Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen lors de son passage récemment au Sénégal.