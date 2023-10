Sous une nouvelle identité, Novago Sénégal (ex-VRS) accélère ses activités pour la rentrée 2023

Sous la direction avisée de M. Mohamed LY depuis 2019, la filiale sénégalaise s'est hissée en tête du marché de la LLD avec un parc impressionnant de plus de 300 véhicules. Elle est aujourd'hui reconnue pour sa position unique, offrant des solutions de mobilité intégrales, loin des réseaux de concessionnaires traditionnels.



Depuis sa fondation par Pierrick Morier et Thomas Crand en 2003, le Groupe NOVAGO s'est érigé en leader dans le domaine de la LLD et la gestion de flotte en Afrique de l'Ouest. En 2023, son parc compte près de 1 000 véhicules. Sa croissance robuste, à hauteur de 20-25% par an, a été renforcée par son partenariat avec Investisseurs & Partenaires (I&P) dès 2014.



L'année 2023 a également été marquée par l'entrée au capital d'Adiwale Partners, une firme de private equity présente dans 20 pays africains. Associé à l'actionnaire historique, ce nouveau partenariat a permis une augmentation conséquente du capital de NOVAGO, favorisant une accélération significative de son développement, notamment en investissant dans le numérique pour améliorer la qualité des services.



« “NOVAGO” signifie “nouvelle voie”. Il représente notre engagement envers la croissance et l'adaptation. Avec le soutien indéfectible de nos partenaires, nous visons l'excellence tout en offrant des solutions de mobilité adaptées » a déclaré Mohamed LY, Directeur Général de NOVAGO Sénégal.



La location longue durée (LLD) et la gestion de flotte restent au cœur des missions de NOVAGO. Ces services clés en main offrent une optimisation des coûts, minimisent les contraintes administratives et assurent une conformité réglementaire.



En Afrique subsaharienne, la demande des entreprises alimente la croissance rapide du marché. Par exemple, l'interdiction d'importer des véhicules d'occasion de plus de 5 ans en Côte d'Ivoire en 2017 a conduit de nombreuses entreprises à renouveler leur flotte. Cependant, l'offre est encore loin de satisfaire pleinement les besoins.



Devant cette demande grandissante, NOVAGO envisage une expansion au Bénin et au Togo, tout en renforçant son équipe. Le Groupe s'impose comme une solution aux besoins pressants du marché.