Sortis de leur "résidence surveillée" : Le cortège de Barthélémy Dias et Ousmane Sonko file vers le siège de Déthié Fall sis à la VDN.

Après l'intervention de Khalifa Sall et Déthié Fall, Barthélémy Dias et Ousmane Sonko sont sortis de la maison où ils étaient embarqués à la rue 7 de la Médina. Les deux hommes sont entrés dans la voiture de Khalifa Sall et ont pris la direction de la VDN au siège de Déthié Fall sous escorte des éléments de la BIP. Un cortège qui continue de drainer une foule immense le long des artères de la Médina.Nous y reviendrons!