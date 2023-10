Sortie de Tanor Thiendella Fall/ Le collectif des avocats de Ousmane Sonko réagit. " Il n'appartient pas au Directeur Général des Élections de juger du sort d'un recours projeté par une partie au procès..."

À la suite du communiqué du directeur général des Élections, les avocats de Ousmane Sonko n'ont pas attendu longtemps pour réagir. La réplique est sans appel. " Le collectif constate que Monsieur Fall reconnaît lui-même avoir refusé de délivrer les fiches de parrainage à Monsieur Ousmane Sonko".



Et d'ajouter " Le collectif rappelle qu'il n'appartient pas au Directeur Général des Élections de juger du sort d'un recours projeté par une partie au procès, mais qu'il a juste l'obligation d'exécuter une décision de justice...Le pourvoi..., n'est pas suspensif de l'exécution de la décision et donc de la délivrance des fiches de parrainage qui doit être immédiate".



Dans son communiqué, la défense de Monsieur Ousmane Sonko " exige du Directeur général des Élections l'exécution sans délai de la décision de justice rendue publique par le Président du Tribunal d’instance de Ziguinchor".



Avant de s'adresser au directeur Tanor Thiendella Fall en ces termes. " Le refus d'exécuter ladite ordonnance engage sa responsabilité personnelle et pénale en application des articles 106 et suivants du code pénal"...