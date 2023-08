Sortie d’un groupe « d’intellectuels » : « Un intellectuel dénué d’objectivité n’en est plus un, quel que soit son rang! » (Mohamed M. Diagne, SR)

Le bureau politique de Synergie Républicaine s’est réuni pour échanger sur la vie du parti et la situation politique nationale et africaine.

Abordant la situation nationale, Synergie Républicaine rappelle « qu’il soutiendra un candidat épris d’éthique politique, imbu de nos valeurs et pétri de qualités morales et intellectuelles. » À ces critères, il faut ajouter « la constance, la loyauté, la compétence, l’expertise dans son domaine et une expérience solide dans la gestion des affaires publiques », lit-on dans la note.

Sur un autre registre, Synergie Républicaine fustige la réaction « d’une certaine société dite civile et d’un groupe d’intellectuels qui demandent à l’exécutif de s’immiscer dans des dossiers judiciaires non encore jugés pour libérer des soi-disant prisonniers politiques. Le parti regrette que ces groupes d’activistes usent d’une mémoire bien sélective des événements qui manifeste de leur parti pris flagrant. Pour eux, personne n’est coupable des pertes en vies humaines, des saccages de biens publics, des destructions et vols de biens privés quand il s’agit de Ousmane Sonko. Un intellectuel dénué d’objectivité n’en est plus un, quel que soit son rang », estiment les camarades de Mohamed Moustapha Diagne.

Toujours au plan national et abordant la problématique de l’immigration clandestine et les causes souvent avancées, « le gouvernement doit mieux communiquer sur ses relations internationales, ses conventions bilatérales et multilatérales, sur les contrats de pêche, l’exploitation des ressources énergétiques. Le gouvernement doit en outre prendre sérieusement en charge le débat sur la monnaie CFA et son remplacement par l’ECO. Enfin, les politiques de formation et d’emploi des jeunes doivent être revues et corrigées pour les rendre plus transparentes et plus équitables », proposent-ils. Cependant, Synergie Républicaine s’incline devant la mémoire des disparus et demande à la communauté de mieux communiquer avec les jeunes.



Sur la situation du Niger, Synergie républicaine demande à la Cedeao « de rester ferme et déterminée pour dégager les putschistes et ramener dans les meilleurs délais l’ordre constitutionnel. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont connu plusieurs coups d’État donc gouvernés par des soldats qui ont signé des accords avec la France. Par conséquent, si leurs ressources ont été bradées, c’est la faute à des régimes militaires. Cette foule qu’on manipule pour créer un semblant de légitimité n’est pas le peuple du Niger », concluent-ils...