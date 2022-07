Sortie autoroute à péage (Rond point Keur Balla) - Résidence Nianing 2- l'hôtel Riu : la piste construite par Loum Diagne a cédé sous le poids des eaux.

Pour faciliter l‘accès au site de Riu Hotels- Baobab, il était prévu la construction d’une rocade pour relier l'autoroute à péage au site. Et pour ne pas fâcher les promoteurs Espagnols, c’est l’homme d’affaires Loum Diagne de VACAP (Société Vacances Cap Skirring SA, propriétaire des Almadies, ex village Club Med au Sénégal) qui avait pris sur lui le financement de cette piste à hauteur de 300 millions de francs CFA.



Ainsi donc, il avait consenti à financer cette voie devant connecter pointe Sarène par l’autoroute à partir du rond-point de Keur Balla. Mais seulement voilà, malgré l’énorme effort de Loum Diagne, les pluies diluviennes qui sont tombées dans presque tout le pays ont eu raison de cette piste hautement stratégique.

En effet, traversant des zones marécageuses, la route est actuellement totalement impraticable et coupée en plusieurs parties, causant la panne d’au moins trois camions qui s’y sont embourbés.



Et pourtant, au moment de la construction de la piste, les paysans, propriétaires des champs voisins auraient averti l’entreprise qui devait s’occuper de la construction de la route sur l’impraticabilité de certaines parties de la zone en période hivernale. Il fallait donc à certains endroits de la piste prévoir des voies d’évacuation d’eau avec soit des mini-ponts et ou des radiers submersibles. Et même des études topographiques auraient pu le démontrer. Toujours est-il que la piste est depuis samedi dernier impraticable.