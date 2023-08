Sommet des BRICS/ Dialogue sino-africain: " Le commerce de la Chine avec l'Afrique est passé de moins de 100 milliards yuans en 2000 à 1 880 milliards de yuans en 2022...".

En marge du Sommet des BRICS, le Président Macky Sall a également pris part à la table ronde des dirigeants africains et chinois avec comme thème " Promouvoir l'intégration africaine et construire ensemble une communauté de destin Afrique-Chine de haut niveau".



Lors de sa prise de parole, le Président Macky Sall a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre la Chine et l'Afrique dans un contexte post-covid. " Le contexte mondial reste marqué par l’impact sévère de la pandémie de COVID-19, auquel s’ajoutent les conséquences d’une guerre majeure. Dans cette conjoncture morose, les pays en développement, africains en particulier, sont les plus durement affectés.



C’est pourquoi nous devons rechercher

ensemble les voies et moyens de surmonter la crise, mais surtout de conforter notre collaboration solidaire et mutuellement bénéfique au sein du Forum sur la coopération sino-africaine. C’est l’ambition du FOCAC en tant que cadre de partenariat solidaire, pragmatique, et mutuellement bénéfique", a-t-il déclaré.



Le chef de l'État de rassurer quant aux efforts consentis dans le cadre de ce partenariat. " Nous sommes sur la bonne voie. En effet, selon le dernier rapport sur les « Investissements de la Chine en Afrique, le commerce de la Chine avec l'Afrique est passé de moins de 100 milliards yuans en 2000 à 1 880 milliards de yuans en 2022, avec un taux de croissance annuel moyen de 17,7 %.

Il faut en outre saluer le fait que 21 pays

africains bénéficient d’exemption de droits de douane pour 98% de produits exportés vers la Chine. Nous pouvons sans doute aller plus loin avec la mise en œuvre du Plan d’action issu de la 8 e Conférence ministérielle du FOCAC à Dakar en novembre 2021. Je rappelle que ce Plan porte sur des domaines où l’Afrique a des besoins vitaux, entre autres la souveraineté agricole, pharmaceutique et médicale, le capital humain, (formation technique et

professionnelle), les infrastructures et

l’industrie".



Le Président Macky Sall de rappeler également les priorités. " La réunion des hauts fonctionnaires prévue à en octobre prochain à Beijing permettra à nouveau de faire le point sur le Plan d’action

de Dakar. Si tout est prioritaire en Afrique, il me semble important d’accentuer nos efforts dans les secteurs de l’agriculture, et de la transformation agricole et de l’industrie pharmaceutique et médicale, pour que le continent assure enfin sa souveraineté alimentaire et la couverture, au moins en partie de ses besoins en matière de prévention des maladies et de soins de santé. C’est une des leçons que nous devons tirer de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine. Je n’oublie pas le secteur stratégique des infrastructures dans lequel, il faut le reconnaitre, la Chine investit beaucoup en Afrique".



" À l’heure de la mise en œuvre de la ZLECAf il est tout à fait approprier de promouvoir l’intégration africaine par la réalisation d’infrastructures qui facilitent le transport, le commerce et l’investissement.

Nous pouvons conjuguer nos efforts dans ce sens avec le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et l’Initiative chinoise La Ceinture et la Route", a-t-il souligné.



" Je voudrais enfin vous remercier, Président Xi Jinping, pour votre soutien diligent à la candidature africaine au G20. La Chine a été parmi les premiers pays à nous soutenir lorsque j’ai présenté la candidature africaine l’année dernière dans la cadre de mon mandat à la tête de l’Union Africaine. Nous comptons sur votre appui pour que le prochain Sommet du G20 acte formellement l’adhésion de l’Afrique", a-t-il conclu.